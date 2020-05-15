برلماني مصري: طلب تركيا إذنا من "الوفاق" للتنقيب بشرق المتوسط عمل عدائي

انتقد برلماني مصري بشدة تقدم تركيا إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) بطلب إذن للتنقيب عن النفط في شرق البحر الأبيض المتوسط.

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وقال عضو بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء يحيي الكدواني، إن الطلب المذكور يمثل نوعا "من التدخل السافر في شأن دولة ذات سيادة وهي ليبيا".

وقال الكدواني، في تصريحات أدلى به لوسائل إعلام مصرية، إن الطلب التركي يعد نوعا من أنواع التحرش والمشاكسة في الدول التي لها أحقية التنقيب، مؤكدا عدم وجود أحقية قانونية وفق قانون التنقيب الدولي لحصول تركيا على هذه الثروات الطبيعية.

حاتم ناصر

المصدر: RT