شاهد بالفيديو.. حريق هائل بأسواق "تحيا مصر" في المحلة الكبرى

تعرضت منذ قليل بسطات أسواق "تحيا مصر" المجاور لديوان مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بمصر لحريق هائل تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين وخسائر مادية فادحة.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارا من قسم أول المحلة الكبرى بلاغات من الأهالي، تفيد بنشوب حريق هائل في بسطات أسواق "تحيا مصر".

RT

وتم الدفع بعدد من سيارات أطفاء وقوة من قسم أول المحلة إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمباني المجاورة، ولم تقع خسائر بشرية وجارٍ حصر الخسائر المادية.

وتتم حاليا معاينة آثار الحريق لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه والتعرف على أسبابه.

ناصر حاتم

المصدر: RT