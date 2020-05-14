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بوتين والكاظمي يتبادلان الدعوات لزيارة موسكو وبغداد

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بوتين والكاظمي يتبادلان الدعوات لزيارة موسكو وبغداد
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السفير الروسي في بغداد، ماكسيم ماكسيموف، ينقل لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تهنئة خطية من بوتين ورئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين.
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قدم رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، دعوة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لزيارة بغداد.

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وجاء في بيان صدر عن الحكومة العراقية أن الكاظمي استقبل السفير الروسي في بغداد، ماكسيم ماكسيموف، الذي نقل تهنئة خطية من بوتين ورئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين.

وأشار البيان أن التهنئة تضمنت دعوة الكاظمي لزيارة موسكو  وتأكيد دعم روسيا للعراق في مجلس الأمن.

  

وشكر الكاظمي بوتين وميشوستين على رسالتهما، وأكد اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه إلى تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.  

وقال الكاظمي إنه "سيكون سعيدا بزيارة موسكو، وإن العراق يعوّل على الدور الروسي من أجل تحقيق الهدوء في المنطقة وتسهيل عمل الشركات الروسية في مجال النفط والغاز والكهرباء وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين".

المصدر: RT

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