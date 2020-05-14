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محافظ بغداد يطالب الحكومة بفرض حظر إلى ما بعد عيد الفطر

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محافظ بغداد يطالب الحكومة بفرض حظر إلى ما بعد عيد الفطر
Reuters
صورة أرشيفية
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دعا محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية إلى فرض حظر شامل للتجوال في العاصمة بغداد يمتد إلى ما بعد أيام عيد الفطر بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

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وتوقع العطا خلال اجتماع خلية الأزمة، "فقدان السيطرة في حال استمرت الإصابات بالتزايد"، قائلا إن "مستشفى ابن الخطيب امتلأ بالكامل بالمصابين، وذلك مستشفى ابن القف الذي ربما سيمتلئ بالمصابين خلال اليومين المقبلين، وهو مايعني تخصيص عدد من المستشفيات فقط للمصابين بكورونا".

وقال إن "تزايد أعداد الإصابات يعود إلى عدم التزام المواطنين بالحظر الصحي وقواعد السلامة وتعليمات الجهات الصحية".

وأضاف: "تم التباحث خلال الاجتماع لتخصيص مناطق ومباني جديدة تستخدم إما للمرضى المصابين أو للعزل الصحي للملامسين بعد تأثيثها وتجهزيها بالمستلزمات الصحية المطلوبة".

المصدر: RT

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