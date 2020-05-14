مصر.. وفاة طبيب بيطري بعد إصابته بكورونا

أكد مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أشرف توفيق وفاة مدير الإدارة البيطرية بمركز ومدينة القرين عبد الرحمن عمر، متأثرا بإصابته بكورونا بعد 8 أيام قضاها بمستشفى العزل في كفر الزيات.

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وأوضح توفيق، في تصريحات لصحيفة "الشروق"، أن إصابة الطبيب المتوفي حدثت حال مخالطته لمصاب بالفيروس خارج الإدارة البيطري التي يتولى رئاستها.

وأشار إلى أن الجثمان حاليا في طريقه إلى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، وسيتم دفنه فور وصوله، تحت إشراف قطاع الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة.

وأمس الأربعاء، قال مدير مستشفى الأقصر الدولي إسماعيل العربي، إن الدكتور كارم محمود استشاري ورئيس قسم الباطنية بالمستشفى، توفي في مستشفى العزل بأسوان، بعد إصابته بالوباء.

كما توفي أيضا الدكتور عبد الناصر حسن، نقيب العلاج الطبيعي في الأقصر، مدير مستشفى الأقصر العام السابق، إثر إصابته بالفيروس.

المصدر: الشروق