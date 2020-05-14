RT تبدأ بتلقي طلبات المشاركة في مسابقة خالد الخطيب الدولية 2020 للمراسلين الحربيين

بدأت قناة RT بتلقي طلبات المشاركة في مسابقة جائزة "Khaled Alkhateb International Memorial Awards"، وهي جائزة سنوية تمنح للصحفيين تكريما لهم على أفضل الأعمال من مناطق النزاع .

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وقد تم تأسيس الجائزة تكريسا لذكرى الصحفي السوري خالد الخطيب الذي قتل في سوريا، حيث كان يعمل لصالح RT Arabic . فيما ستكون جائزة 2020 الثالثة.

تمنح جائزة خالد الخطيب الدولية في ثلاث فئات: "العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو الطويل"، و"العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو القصير"، و"العمل الأفضل من منطقة النزاع: النص".

وشاركت في السنة الأولى لهذه الجائزة أعمال من أكثر من 20 دولة وبعشر لغات، حيث حصل على الجائزة صحفي من العراق وآخر من إيرلندا، دأبا على تغطية الوضع في مناطق العراق وسوريا بعد طرد "داعش" منها.

كما حصلت صحفية من سنغافورة على الجائزة لتقرير عن مدينة ماراوي التي احتلها الإرهابيون في جنوب الفلبين.

وكان ضمن لجنة التحكيم صحفيون أجانب وروس بارزون بينهم ايرادا زينالوفا ويفغيني بودوبني.

وفي عام 2019 تنافست على الجائزة أعمال من 25 دولة. وحصل على الجائزة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والهند الذين تحدثوا عن الأزمات في سوريا والعراق وليبيا.

وتم تسليم الجوائز في إطار مؤتمر RT Media TALK "في مناطق النزاع: مخاطر ومسؤولية الصحفيين".

شارك في المؤتمر الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون مسائل التطوير الرقمي والتقني دميتري بيسكوف، ورئيسة تحرير RT والوكالة الاعلامية متعددة الوظائف "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان، بالإضافة إلى الصحفيين الروس والأجانب.

وناقش المشاركون مسألة الموضوعية خلال تغطية الأزمات، ومصداقية المعلومات من النقاط الساخنة وغيرها من مشاكل الإعلام الحديث.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة Khaled Alkhateb Memorial Awards السنوية الثالثة في 30 يوليو، في الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الصحفي خالد الخطيب البالغ 25 عاما.

يذكر أن الخطيب قتل أثناء قصف صاروخي شنه المسلحون في محافظة حمص السورية عام 2017.

وفي عام 2018 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتقليد خالد الخطيب ميدالية "الشجاعة" التي تم تسليمها لعائلتة خالد خلال الفعالية الأولى لتسليم الجوائز.

يمكن تقديم الطلبات على الموقع: award.rt.com

المصدر: RT