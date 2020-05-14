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سلطنة عمان.. 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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سلطنة عمان.. 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
Reuters
سلطنة عمان- أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4341.

وجاء في بيان الوزارة: "تم تسجيل 322 حالة إصابة، منها 80 حالة لعمانيين، و242 لغير عمانيين، وبذلك يصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة 4314 إصابة، و17 حالة وفاة".

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ولفتت الوزارة إلى أن عدد حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا بلغت لغاية اليوم، 1303 حالات.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بإجراءات السلامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ويشير بيان الوزارة هذا إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة (322) مقارنة مع 298 إصابة أمس الأربعاء.

المصدر: وكالات 

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