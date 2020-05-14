المسماري يعلق على قصف تعرضت له مناطق مدنية في طرابلس

نفى المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن يكون الجيش قد نفذ اي عمليات قصف في المناطق المحيطة بمستشفى طرابلس المركزي.

وكتب المسماري على حسابه في فيسبوك: "تنفي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تنفيذها أي عمليات قصف لمنطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق المجاورة التي سقط عليها قبل قليل وابل من القذائف".

واتهم المسماري "المليشيات" بأنها تنتهج سياسة "قذرة" مؤخرا تتمثل في تعمد استهداف المدنيين "بالتنسيق مع المخابرات التركية" في مناطق مدنية مأهولة وبعيدة عن أي مرافق عسكرية، "وهذه السياسة باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم المعتوه أردوغان ومنحه مبررًا للتدخل بحجة حماية المدنيين"، حسب كلام المسماري.

ورأى المسماري أن الخصوم يريديون من مثل هذا الاستهداف "تأليب الشارع في طرابلس ضد القوات المسلحة من جهة أخرى بهدف استقطاب عدد أكبر من المقاتلين بسبب عزوف شباب العاصمة عن القتال مع المليشيات وفرار وموت عدد كبير من المليشيات السورية وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا الى ليبيا".

وكانت مواقع محلية تابعة لحكومة الوفاق الوطني قد أعلنت إصابة 14مدنيا بجروح في حصيلة أولية ناجمة عن "قصف مليشيات حفتر على مستشفى بشارع الزاوية ومنطقة طريق السور"، حسب تلك المواقع.

المصدر: مواقع إخبارية محلية