سانا: القوات التركية تقصف ريف حلب الشمالي وقوات أمريكية تتقهقر في ريف الحسكة (فيديو)

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) الأربعاء إن القوات التركية قصفت ريف حلب الشمالي.

وأضافت الوكالة أن القوات التركية والتنظيمات المسلحة قصفوا قرية مرعناز التابعة لمنطقة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وأشارت إلى أن القصف أسفر عن وقوع أضرار في بعض ممتلكات الأهالي والمرافق العامة في القرية.

من جانب آخر، اعترض أهالي قرى بلدة تل تمر بريف الحسكة رتل آليات عسكرية أمريكية وأجبروه على العودة، في إطار رفضهم أي وجود لقوات الولايات المتحدة على الأراضي السورية.

وذكرت (سانا)، نقلا عن مصادر محلية، أن "أهالي قريتي الدشيشة والقاهرة بريف تل تمر الغربي شمال غرب الحسكة اعترضوا، رتلا للقوات الأمريكية ومنعوه من العبور وأجبروه على العودة وسط هتافات التنديد والرفض لأي وجود غربي في مناطقهم".

وأوضحت الوكالة أن "الآليات الأمريكية غيرت مسارها لتعود باتجاه قواعدها اللاشرعية الموجودة في المنطقة، فيما أطلق البعض هتافات مثل "خربتوا بلدنا... الله سوريا بشار وبس".

يذكر أن أهالي قريتي "أم الغدير" و"ثامنة رحية" في ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي اعترضوا الشهر الماضي، رتلا عسكريا تابعا للجيش الأمريكي بعد توقيفه من قبل حاجز للجيش السوري، وقاموا برشقه بالحجارة، وأجبروه على العودة من حيث أتى.

المصدر: سانا