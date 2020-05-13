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مصادر عسكرية يمنية: مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي الجنوبي في قرن الكلاسي بأبين

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مصادر عسكرية يمنية: مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي الجنوبي في قرن الكلاسي بأبين
Reuters Khaled Abdullah
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أفادت مصادر عسكرية ميدانية يمنية، بوقوع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمنطقة قرن الكلاسي بمحافظة أبين جنوب شرق البلاد.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات تجري وسط تحليق مكثف لطيران التحالف العربي فوق المنطقة.

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وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات من دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره في محافظة حضرموت، إلى إطلاق عملية عسكرية ضد الجيش اليمني التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأعلن القيادي في المجلس اللواء أحمد سعيد بن بريك، على تويتر عن بدء عملية عسكرية في وادي حضرموت ومحافظات شبوة وأبين اعتبارا من الخميس.

المصدر: RT

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