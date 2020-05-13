وفاة طبيب ثاني جراء إصابته بكورونا في الأقصر

قال مدير مستشفى الأقصر الدولي إسماعيل العربي، إن الدكتور كارم محمود استشاري ورئيس قسم الباطنية بالمستشفى، توفي الأربعاء في مستشفى العزل بأسوان، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف العربي في صفحته على "فيسبوك": "شهيد آخر من شهداء الأطباء ظل يعمل لآخر لحظة في حياته، الزميل استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي الدكتور كارم محمود والذي وافته المنية اليوم في مستشفى العزل فى أسوان اللهم ارحمه واغفر له واكرم نزله واجعله مع الصديقين والشهداء والنبيين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وتوفي الأربعاء أيضا الدكتور عبد الناصر حسن، نقيب العلاج الطبيعي في الأقصر، مدير مستشفى الأقصر العام السابق، إثر إصابته بالفيروس.





من جانب آخر، قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري، إن فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، تواصل مع الطبيب محمود سامي، الذي كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأُصيب بارتفاع شديد بضغط الدم، ويعاني من مشكلة حاليا فى عدم القدرة على الرؤية. وأكد أنه كل ما يحتاج إليه الطبيب سيتم تنفيذه على الفور.

ناصر حاتم

المصدر: RT