الحكومة المصرية تتكفل بعلاج طبيب بطل فقد بصره وهو يعالج مصابي كورونا (صورة)

أعلنت الحكومة المصرية، أنها ستتكفل بعلاج الطبيب البطل محمود سامي، الذي كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم، ليعاني من عدم القدرة على الرؤية.

وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري، إن فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس الوزراء، تواصل مع الطبيب البطل محمود سامي.

وأضاف يونس أن التنسيق جار حاليا لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصى، أو قصر العيني الفرنساوى، أو أي مستشفى آخر، لعلاجه على نفقة الدولة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أنه كل ما يحتاج إليه الطبيب البطل سيتم تنفيذه على الفور.

ناص حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT