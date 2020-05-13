المغرب.. لا وفيات بكورونا لليوم الثالث على التوالي وتسجيل 94 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنها سجلت الأربعاء 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 6512.

وقال محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة في إيجاز صحفي، إن المغرب لم يسجل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي ليبقى العدد المسجل 188 حالة فقط منذ ظهور الوباء في المغرب.

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وأضاف أن عدد حالات الشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 140 حالة ليصل إجمالي المتعافين منذ بداية الوباء إلى 3131 حالة.

المصدر: رويترز