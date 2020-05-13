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السعودية تصدر رخص أعمال مشاريع التوسعة الثالثة

أخبار العالم العربي

السعودية تصدر رخص أعمال مشاريع التوسعة الثالثة
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أعمال توسعة الحرمين الشريفين في السعودية
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، السماح لشركات المقاولات بممارسة أنشطتها، عقب إصدار رخص أعمال مشاريع التوسعة السعودية الثالثة.

ووجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس الأسبوع الماضي وكالة المشاريع والشؤون الهندسية، بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشاريع بالحرمين الشريفين.

وأكد السديس حرص المملكة على استكمال المشاريع كافة، مبينا أن ذلك لا يخفى على أحد، و"المشاريع العملاقة خير شاهد".

المصدر: "سبق"

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