ليبيا.. مجهولون يضرمون النار في مبنى المجلس البلدي في بني وليد - صور

أشارت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، إلى أن مجهولين أضرموا النار في مبنى المجلس البلدي في مدينة بني وليد في ليبيا.

وأفادت مصادر محلية لـRT، بأن "إضرام النار جاء على خلفية مقتل شخصين في غارة لطائرة مسيرة تركية على المنطقة".

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن شاحنات محملة بإمدادات أساسية تعرضت أثناء توجهها إلى مدينتي ترهونة وبني وليد في ليبيا للقصف من قبل طائرات مسيرة عدة مرات.

وذكرت المنظمة، أن ما جرى "ترك سكان بني وليد البالغ عددهم حوالي 150 ألف نسمة يعانون من نقص حاد في الأدوية والغذاء والوقود".

وأشارت في بيان نشر على موقعها الرسمي، إلى أنها أرسلت "إمدادات طبية أساسية إلى مدينة ترهونة في ليبيا، حيث لا يزال 200 ألف من السكان محاصرين بسبب الأعمال القتالية المستمرة".

بدوره، أعلن "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر أمس الثلاثاء، عن إسقاط طائرة مسيرة تركية، فيما أفادت وسائل إعلام بأن "الجيش الوطني" صد هجوما "للقوات المدعومة من تركيا بمحور الرملة جنوب العاصمة طرابلس".

ناصر حاتم - الملف الليبي

المصدر: RT