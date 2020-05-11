الحشد الشعبي يوضح حقيقة إزالة صور المهندس وسليماني من مطار بغداد

نفت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، إزالة صور نائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس وزعيم فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وذكر بيان للحشد "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير دقيقة بشأن إزالة صورة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي".

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباء غير دقيقة بشأن إزالة صورة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي، ونود التوضيح بأن الصورة تمزقت بسبب الرياح والعاصفة التي ضربت بغداد يوم 2020/5/

ويجري حاليا العمل على استبدال الصورة التي تمزقت بصورة أخرى، pic.twitter.com/wGKYf945hm — ناطق الجبوري (@NateqAl_Jubouri) May 11, 2020

وأضاف "نود التوضيح بأن الصورة المتداولة تعود إلى تاريخ (6 / 5 / 2020) حيث تمزقت بسبب الرياح والعاصفة التي ضربت بغداد في ذلك اليوم".

وأشار البيان إلى أن "العمل يجري حاليا على استبدال الصورة التي تمزقت بصورة أخرى، علما أن هذه الصورة كانت بمبادرة من متطوعين ومحبين".

المصدر: RT