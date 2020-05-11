شيخ المبتهلين سلامة الريدي: فقدت بصري بسبب امرأة!

قال القارئ المبتهل المصري الشيخ سلامة الريدي، إنه فقد بصره عندما كان في سن الرابعة، بسبب امرأة.

وأضاف الريدي البالغ من العمر 80 عاما في حديث خاص لصحيفة صدى البلد المصرية: "أصبت منذ الصغر بفقد نعمة البصر حيث كنت مع والدتي في السوق وشاهدتني سيدة وحسدتني لأن عيني كانت خضراء وشعري أصفر كما وصفت لي والدتي، وما إن وصلت للمنزل حتى فقدت بصري وكان عمري 4 سنوات".

وأشار إلى أن أسرته أرسلته لحفظ القرآن في كتّاب على يد الشيخ تمام علي، لأن فاقد البصر ليست له مهنة يعمل بها سوى أن يحفظ القرآن.

وأكد أنه أتم حفظ القرآن في سن 12 عاما، ليواصل بعدها أحكام القراءة والتجويد على يد الشيخ أبو المجد بقرية العواونة.

ويعد الريدي شيخ المبتهلين وأكبرهم سنا ومكانة في مصر، ابن مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، والذي تربع في السنوات الأخيرة على عرش فن الابتهال الديني.

المصدر: صدى البلد