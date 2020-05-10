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السراج وأكار يهنئان الكاظمي بتشكيل الحكومة

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السراج وأكار يهنئان الكاظمي بتشكيل الحكومة
رئيسا الوزراء العراقي الكاظمي والليبي السراج ورئيس الأركان التركي خلوصي
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هنأ كل من رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة العراقية وترؤسها.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بأن السراج أكد في برقية تهنئة بعثها للكاظمي، "تهانيه بنيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان، متمنيا لنظيره العراقي السداد والنجاح في مهامه".

وأضاف البيان، أن وزير الدفاع التركي أعرب في اتصال هاتفي عن "أمله بتعميق وتطوير العلاقات والتعاون المشترك بين تركيا والعراق بوجه التحديات، وخصوصا في مكافحة فيروس كورونا".

وصوت البرلمان العراقي بالأغلبية لمنح الثقة للكاظمي و15 وزيرا في حكومته، فيما لم يحظ 5 مرشحين بالثقة، ولم يقدم الكاظمي أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.

المصدر: "الأناضول"

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