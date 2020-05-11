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المسماري يهاجم الأمم المتحدة: ترى بعين واحدة وتسمع بأذن واحدة

أخبار العالم العربي

المسماري يهاجم الأمم المتحدة: ترى بعين واحدة وتسمع بأذن واحدة
المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري
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انتقد أحمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، أداء بعثة الأمم المتحدة في بلاده، قائلا إنها "ترى بعين واحدة وتسمع بأذن واحدة".

وجاء ذلك في تعليق نشره المسماري على حسابه في "فيسبوك" الأحد، دون إضافة أي توضيح.

والسبت، أصدرت البعثة الأممية في ليبيا بيانا اتهمت فيه "الجيش الوطني" بقصف مطار معيتيقة بطرابلس وقالت إن قوات حفتر تعمد إلى مهاجمة المدنيين والمنشآت المدنية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا القصف والهجمات الأخرى التي شنها الجيش.

وأكدت البعثة أن قصف السبت هو واحد في "سلسلة الهجمات العشوائية، التي تنسب في أغلبها إلى القوات الموالية للجيش الوطني الليبي".

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ومنذ إعلان خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" عن إطلاق عملية للسيطرة على العاصمة طرابلس قبل أكثر من عام، تشهد ليبيا قتالا مستمرا بين قواته، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

المصدر: RT

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