الإمارات: عقـب سيجارة سبّب حريق برج النهدة في الشارقة

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن السبب الرئيس لحريق البرج السكني بمنطقة النهدة الأسبوع الماضي حسب التحقيق الأولي، كان "عقب سيجارة أو جمرة متوهجة سقطت من طوابق عليا".

وأكدت، أن "نتائج فحص البرج الأولية التي تمت بواسطة المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، أوضحت أن الحريق شب في ممر البرج الخارجي نتيجة اتصال مصدر حراري بطيء يشتبه في أن يكون عقب سيجارة متوهج ببعض المواد القابلة للاشتعال التي كانت توجد بهذا الممر، ما أدى إلى وصولها للكسوة التي بدورها اشتعلت بشكل سريع".

وبينت، أن التحقيقات ما زالت مستمرة من قبل فريق المختبر الجنائي بالشرطة للتـأكد من السبب الرئيس للحريق، مشيرة إلى أنه "حاليا يوجد 250 غرفة فندقية موزعة في ثلاثة فنادق بالإمارة تم تخصيصها للمتضررين من الحريق لإيوائهم".

وأفادت بأن البرج فيه 333 شقة، وتبين تضرر 26 شقة بسبب الحريق و24 أخرى تعرضت لدخول مياه الإطفاء ودخان الحريق إليها، فيما كسرت 40 شقة للتأكد من سلامتها وعدم انتشار الحريق داخلها.

المصدر: "وكالات إماراتية"