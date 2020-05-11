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محمد بن راشد: شكّلنا أكبر فريق عمل حكومي لمرحلة ما بعد كورونا

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محمد بن راشد: شكّلنا أكبر فريق عمل حكومي لمرحلة ما بعد كورونا
AFP Fayez Nureldine
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
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أعلن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أن دولة الإمارات شكلت اليوم أكبر فريق عمل حكومي في تاريخها، مهمته نقل الاقتصاد والمجتمع إلى مرحلة ما بعد كورونا.

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وقال محمد بن راشد في اجتماع للحكومة عن بعد: "نحن اليوم نشكل فريق الإمارات، أكبر فريق عمل حكومي في تاريخ دولتنا، مهمته نقل اقتصادنا ومجتمعنا وقطاعاتنا الصحية والتعليمية والخدمية إلى بر الأمان لمرحلة ما بعد كوفيد-19".

وأضاف: "الباب مفتوح لكل الأفكار الجديدة والتجارب غير المسبوقة، ونحن على استعداد لأن نعيد بناء كل منظوماتنا في كافة القطاعات لضمان رفاه مجتمعنا وسعادته واستقراره وتمكينه".

وتابع: "ما حققناه على مدى الخمسين سنة الماضية سيكون الأساس لتخطي هذه المرحلة، والمضي قدما في رحلة الخمسين عاما المقبلة ونحن أكثر منعة اقتصاديا وصحيا ومجتمعيا".

المصدر: "وام"

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