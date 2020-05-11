محمد بن راشد: شكّلنا أكبر فريق عمل حكومي لمرحلة ما بعد كورونا

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أن دولة الإمارات شكلت اليوم أكبر فريق عمل حكومي في تاريخها، مهمته نقل الاقتصاد والمجتمع إلى مرحلة ما بعد كورونا.

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وقال محمد بن راشد في اجتماع للحكومة عن بعد: "نحن اليوم نشكل فريق الإمارات، أكبر فريق عمل حكومي في تاريخ دولتنا، مهمته نقل اقتصادنا ومجتمعنا وقطاعاتنا الصحية والتعليمية والخدمية إلى بر الأمان لمرحلة ما بعد كوفيد-19".

وأضاف: "الباب مفتوح لكل الأفكار الجديدة والتجارب غير المسبوقة، ونحن على استعداد لأن نعيد بناء كل منظوماتنا في كافة القطاعات لضمان رفاه مجتمعنا وسعادته واستقراره وتمكينه".

وتابع: "ما حققناه على مدى الخمسين سنة الماضية سيكون الأساس لتخطي هذه المرحلة، والمضي قدما في رحلة الخمسين عاما المقبلة ونحن أكثر منعة اقتصاديا وصحيا ومجتمعيا".

المصدر: "وام"