دخول مدرعات أمريكية إلى حقول نفط الجبسة بالشدادي شمال شرق سوريا

أفادت وكالة "سبوتنيك"، بأن خمس عربات مدرعة أمريكية دخلت عبر الحدود العراقية إلى حقول نفط الجبسة بمنطقة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

وذكرت الوكالة أن عناصر من الجيش الأمريكي قاموا بجولة في حقول النفط والغاز بالمنطقة شملت محطات "الكبيبة" و"غونا" و"حويزية "، والتقطوا صورا للآبار النفطية ومحيطها بواسطة طائرة مسيرة، قبل أن تعود المدرعات إلى العراق منهية مهمتها.

وأضافت أن طائرة شحن أمريكية كبيرة هبطت في قاعدة "القسرك" قرب بلدة تل بيدر شمال مدينة الحسكة، وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة الماضية، وبقيت في القاعدة لأكثر من 3 ساعات متواصلة، لتقلع بعدها إلى جهة مجهولة.

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية تسعى إلى زيادة تواجدها العسكري في منطقة الجزيرة السورية (شرق الفرات)، مع إعلانها مؤخرا توسيع دورات تدريب عناصر "قوات سوريا الديمقراطية".

وخفض الجيش الأمريكي وجوده في سوريا قبل نحو عام، حيث أبقى قواته حول آبار النفط فقط بعد انسحابه من قاعدتي الجلبية وعين عيسى شمالي الرقة وقاعدة قصر يلدا ببلدة تل تمر.

المصدر: سبوتنيك