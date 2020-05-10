 
مباشر

النيابة السعودية توضح المخالفات التي تعيد المتهم للحبس الاحترازي

أخبار العالم العربي

النيابة السعودية توضح المخالفات التي تعيد المتهم للحبس الاحترازي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nuhy

قدمت النيابة العامة السعودية توضيحا للأسباب التي تؤدي إلى القبض مجددا على المتهم المفرج عنه في أي قضية كان على ذمتها.

وقالت النيابة عبر حسابها في "تويتر" الأحد: "للمحقق إصدار أمر قبض جديد على المتهم وتوقيفه على ذمة قضية سبق وأن صدر بحقه أمر بالإفراج تجاهها، حال تحقق المقتضى النظامي بشأنه".

وبينت النيابة 3 أسباب تؤدي لإصدار أمر قبض جديد على المفرج عنه وهي:

- إذا قويت الأدلة ضده

- أو أخل بما شرط عليه

- أو وجدت ظروف تستدعي هذا الإجراء

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا