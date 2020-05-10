النيابة السعودية توضح المخالفات التي تعيد المتهم للحبس الاحترازي

قدمت النيابة العامة السعودية توضيحا للأسباب التي تؤدي إلى القبض مجددا على المتهم المفرج عنه في أي قضية كان على ذمتها.

وقالت النيابة عبر حسابها في "تويتر" الأحد: "للمحقق إصدار أمر قبض جديد على المتهم وتوقيفه على ذمة قضية سبق وأن صدر بحقه أمر بالإفراج تجاهها، حال تحقق المقتضى النظامي بشأنه".

وبينت النيابة 3 أسباب تؤدي لإصدار أمر قبض جديد على المفرج عنه وهي:

- إذا قويت الأدلة ضده

- أو أخل بما شرط عليه

- أو وجدت ظروف تستدعي هذا الإجراء

#النيابة_العامة

للمحقق إصدار أمرَ قبض جديد على المُتهم وتوقيفه على ذمة قضية سَبق وأن صدر بحقه أمرٌ بالإفراج تجاهها، حال تحقق المُقتضى النظامي بشأنه.#كلنا_مسؤولpic.twitter.com/iJPfbxRZUD — ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) May 10, 2020

المصدر: RT