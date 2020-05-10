الشرطة الجزائرية تستنكر حملة استهدفتها على مواقع التواصل

أعلنت القوات الأمنية في مدينة مستغانم غرب الجزائر، استكارها ما تنشره صفحات "تضليلية" على "فسبوك" تروج أخبارا مغلوطة، للتشكيك في جهود الشرطة وكوادرها.

وجاء في بيان شرطة المدينة: "مرة أخرى، نشرت إحدى الصفحات على فيسبوك بتاريخ 7 أفريل، في إطار حملتها المستهدفة لسلك الأمن الوطني، أخبار مغلوطة تضليلية".

واعتبر البيان ما ينشر على هذه الصفحات "مناورة مبيتة تهدف للإساءة إلى إطارات أمن ولاية مستغانم، والمساس بشرف موظفين عموميين واعتبارهم، والاحترام الواجب لسلطتهم، مع الادعاء بالتأخير في معالجة قضايا فساد تتعلق بالعقار بذات الولاية".

وأضاف البيان "دون الخوض في الدوافع التي تبقى معروفة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تستند على الابتزاز والوشاية بنسج وقائع مفتعلة وترويج أخبار مغلوطة للتشكيك في جهود الشرطة".

ولم يشر البيان إلى أسماء هذه الصفحات أو تفاصيل المحتوى الذي تنشره.

المصدر: "فيسبوك"