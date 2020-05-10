غزة.. البدء بتوزيع المنحة القطرية لزواج الشباب

أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة في غزة أحمد محيسن، عن بدء إجراءات توزيع المنحة القطرية للزواج للفئة العمرية من 35 عاما فما فوق، اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وأوضح محيسن، أن "الوزارة حصلت على الموافقة لبدء الترتيبات الفنية لتسليم المنحة التي تبلغ قيمتها مليونا دولار، لـ500 شاب سبق لهم التسجيل عبر رابط صندوق دعم الشباب الفلسطيني".

وأكد، أن "طواقم الوزارة وصندوق دعم الشباب قاموا بالبحث الميداني لجميع المتقدمين للتأكد من دقة البيانات المرفقة، وضمان حصول المستحقين على هذه المنحة".

ووجه المسؤول الفلسطيني شكره لدولة قطر "أميرا وحكومة وشعبا" على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، مثمنا عمل اللجان العاملة في الوزارة وصندوق دعم الشباب والحاضنة الشعبية، ودورهم المميز في إنجاز الإجراءات المطلوبة للمشروع.

وستوزع المنحة القطرية على الشباب بقيمة 4 آلاف دولار للعريس، من خلال تعليمات سيتم إبلاغهم بها لضمان تسهيل الإجراءات وإجراء مراسم الزواج في أقرب فرصة ممكنة.

المصدر: RT