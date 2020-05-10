"السجون السعودية" تستعيد حسابها على "تويتر" وتحذف تغريدات مسيئة

أعلنت المديرية العامة للسجون السعودية اليوم الأحد، أن حسابها على موقع "تويتر" قد تعرض للاختراق، وأنه تم نشر عدد من التغريدات غير الصحيحة عبره.

وأشار بيان صدر عن المديرية، إلى أنه تمت استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة.

وعبرت المديرية عن اعتذارها لمتابعي حسابها على هذا الاختراق الإلكتروني، مؤكدة مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي.

وشددت على أنها، ستقوم بمعالجة كافة الأسباب التي أدت إلى هذا الاختراق بما يمنع تكراره.

المصدر: "واس"