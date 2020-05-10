مصر.. فض إضراب عمال مصنع للملابس طالبوا بصرف أجورهم المتأخرة

أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر عن فض إضراب شارك فيه 1200 عامل بمصنع للملابس الجاهزة في مدينة الإسماعيلية، طالبوا بصرف أجورهم المتأخرة عن شهر أبريل الماضي.

وأكدت الوزارة أنها تمكنت من فض الإضراب بعد أن تبين أن الشركة المالكة للمصنع تمر بضائقة مالية نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وعدم قدرة عملائها على الوفاء بالتزاماتهم في مواعيدها مما أدى إلى الإضرار بموقفها المالي، وعدم توفر السيولة اللازمة لصرف أجور العمال والتي تقدر بحوالي خمسة ملايين جنيه شهريا.

وتم الاتفاق على أن يتم منح الشركة مهلة لتدبير المبالغ اللازمة لصرف الأجور على أن يتم الصرف يوم الأحد 17 مايو الجاري على أن يمنح العمال إجازة لمدة أسبوع حتى تاريخ صرف الأجور.

وشددت الوزارة لإدارة الشركة على ضرورة العمل بجدية وصرف الأجور والرواتب للعاملين في الموعد المتفق عليه.

وطالب وزير القوى العاملة محمد سعفان مديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بالتواجد داخل مناطق العمل والإنتاج، للتعرف على مشاكل العاملين، ومحاولة احتوائها، لمساعدة طرفي العملية الإنتاجية، في تحقيق مزيد من التفاهمات المشتركة.

ناصر حاتم

المصدر: RT