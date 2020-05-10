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مصر.. مصرع 4 فتيات بحادث سير في محافظة المنوفية (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. مصرع 4 فتيات بحادث سير في محافظة المنوفية (صور)
RT
حادث السير بمحافظة المنوفية
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لقيت 4 فتيات مصرعهن وأصيب 11 شخصا آخرون، صباح اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارة أجرة مع أخرى للنقل على الطريق الإقليمي، بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية في مصر.

وتلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة نقل عمالة زراعية مع أخرى للنقل على الطريق الإقليمى، ونجم عن الحادث مصرع الفتيات وإصابة 11 بجروح خطيرة.

ونقل المصابون إلى مستشفيات الباجور وأشمون وشبين الكوم، لتلقي الإسعافات الطبية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

مصر.. مصرع 4 فتيات بحادث سير في محافظة المنوفية (صور)
RT
حادث سير بالمنوفية
مصر.. مصرع 4 فتيات بحادث سير في محافظة المنوفية (صور)
RT
حادث سير بالمنوفية

ناصر حاتم

المصدر: RT

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