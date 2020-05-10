اقتباس إعلامي كويتي لآية قرآنية يثير جدلا حادا واتهامات بالاستهزاء بالقرآن

أثار اقتباس الإعلامي الكويتي، شعيب راشد، آية قرآنية ونشرها على حسابه في "تويتر" جدلا حادا وانتقادات لاذعة على شبكات التواصل الاجتماعي، واتهمه البعض بالاستهزاء بالقرآن.

ونشر شعيب آية قرآنية من سورة "الأعراف" تقول "الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ"، وهي آية قرآنية تشير إلى النبي شعيب عليه السلام، إلا أن النشطاء وجدوا فيها استهزاء بالقرآن الكريم.

"الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ" — شعيب راشد (@Sh3aib) May 9, 2020

ورغم عدم إضافة الإعلامي شعيب أي دليل يثبت صحة توقعات النشطاء بأن الغاية من نشر هذه الآية هي الاستهزاء، فقد علق آلاف النشطاء على هذه التغريدة وأجمع أكبر عدد منهم على انتقاد الإعلامي واتهامه بالسخرية من القرآن وتشبيه نفسه بالنبي شعيب.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من نشر شابة تونسية نصا ساخرا من القرآن على الإنترنت، بعنوان "سورة كورونا"، حيث قرر القضاء التونسي محاكمتها بتهمة "المس بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف"، على حد ما صرحت به محاميتها.

وأحدثت تلك التدوينة ضجة كبيرة إذ تدخلت الشرطة العدلية بعد استشارة النيابة العمومية ومن ثم أحيل الموضوع للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.

وتحاكي الصورة المثيرة للجدل شكل الآيات القرآنية في المصحف، وهذا ما رأى فيه كثيرون "تحريفا للقرآن واستفزازا لمشاعر التونسيين" خاصة في شهر رمضان.

المصدر: وكالات