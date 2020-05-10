الإعلام المصري يشيد بشجاعة سائق شاحنة وقود تحترق كادت تتسبب في كارثة

أشادت وسائل الإعلام المصرية بشجاعة سائق شاحنة كانت تحترق وهي محملة بالوقود، خاطر بحياته لإبعادها وتجنب انفجار كان سيقع في منطقة سكنية بمدينة العاشر من رمضان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورا لسائق شاحنة الوقود التي اندلعت فيها النيران، وهو يقودها ليسير بها بعيدا عن التجمع السكني، ويسهل مهمة رجال الإطفاء.

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وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران المشتعلة وإخمادها بواسطة 7 سيارات إطفاء، دون وقوع خسائر بشرية ونجاة سائق الشاحنة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية