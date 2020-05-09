السعودية توضح أسباب هزة خميس مشيط وشعور الأهالي بها

أوضح المشرف على مركز الدراسات الزلزالية في السعودية عبد الله العمري، أن المنطقة التي حصلت فيها الهزة الأرضية شرقي محافظة خميس مشيط، لم يحصل فيها زلازل كونها منطقة ثابتة.

وقال: "الإحساس الذي شعر به الأهالي بالزلزال هو نتيجة العمق البؤري الأقل من 6 کم، وهذا العمق بسيط على درجة 3 وليس له آثار أو تبعات".

وأضاف، أنه "قد يكون سبب الهزة الأرضية البسيطة نتيجة الصدوع القديمة التي تم استعادة نشاطها بسبب أعمال البشر في المحاجر الحالية أو التفجيرات الصخرية أو كمیات الأمطار الكبيرة التي شهدتها عسير وتحديدا شرق محافظة خميس مشيط".

وأشار، إلى أن الهزة وقعت بالقرب من سد تندحة، ومن المسلم به أن السدود عند امتلائها بالمياه تضغط بقوة على الفجوات والشقوق الصخرية مسببة هزات أرضية، وهذه الهزات في الغالب محلية وليس لها تأثير على البنية التحتية أو السكان.

وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية عن تسجيل محطات الرصد الزلزالي عصر السبت، هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير، مشيرة إلى أن مركز الهزة يبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط، وأنها بقوة 3.45 درجة على مقياس رختر.

المصدر: "وكالات سعودية"