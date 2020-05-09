"الجيش الليبي" يعلن إسقاط طائرة بيرقدار تركية في عين زارة بطرابلس

أعلن المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" عن إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في منطقة القبايلة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وكان المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري قال اليوم السبت: "عملياتنا موجهة ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفين على الأراضي الليبية. ولم تتعرض البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية لضرباتنا منذ بداية عملية تحرير طرابلس. تلتزم القوات المسلحة الليبية بالاتفاقات والقوانين واللقواعد الدولية".

وأعلن "الجيش الوطني الليبي" الأربعاء، عن إطلاقه عملية "طيور الأبابيل" ضد "الحشد المليشياوي الموالي للعدوان التركي".

وتشهد ليبيا تنازع حكومتين على السلطة، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس برئاسة فايز السراج، وحكومة مؤقتة تتخذ من مدينة طبرق شرقي البلاد مقرا لها، وتحظى بدعم من المشير خليفة حفتر الذي تسعى القوات التابعة له منذ أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة طرابلس.

المصدر: RT