خبير: المليشيات تعد لهجوم جديد على قاعدة الوطية غرب ليبيا

قال الخبير الأمني والاستراتيجي المصري خالد عكاشة، معلقا على المعارك التي تدور بين الجيش الوطني الليبي، وقوات الوفاق، إن "المليشيات والمرتزقة" تحشد قواها غرب ليبيا.

وأشار إلى أن "كافة المؤشرات على الأرض، تدل على أن هذه المليشيات، تستعد للقيام بهجوم وشيك للمرة الثانية على قاعدة الوطية العسكرية بالغرب الليبي".

ولفت إلى أن القصف المدفعي المركز للجيش الليبي على قاعدة "معيتيقة" وتخوم "باب العزيزية"، قد يؤخر الهجوم قليلا، وقد يكون أيضا سببا للتعجيل به.

وأكد الخبير أن "القصف يستهدف مباشرة مواقع الضباط الأتراك، الذين يديرون المشهد الغربي، ومن خلف ظهورهم صوت أردوغان يلهب إعجازهم كي يتمموا على نحو عاجل مهمة إعادة الانتشار والسيطرة، على مسرح العمليات الغربي، وفي القلب منه القاعدة التي يحلم أردوغان بامتلاكها، لكي تؤمن له خط الإمداد عبر الحدود التونسية وتحقق له ارتكازا ذهبيا يعيد المشهد إلى أفضل مما كان عليه قبل خطوط أبريل 2019".



ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT