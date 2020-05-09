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الإمارات.. 624 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع حالات الشفاء إلى 4295

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الإمارات.. 624 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع حالات الشفاء إلى 4295
Reuters
الإمارات.. 624 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" وارتفاع حالات الشفاء إلى 4295
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية السبت، عن تسجيل 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة إلى 17417.

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كما أعلنت عن وفاة 11 شخصا بالفيروس من جنسيات مختلفة، ليصـل عدد الوفيات المسجلة إلى 185 حالة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 4295 بعد تسجيل 458 حالة شفاء جديدة.

وقالت إن نسبة حالات الشفاء تقارب 25% من إجمالي حالات الإصابة المسجلة وأن 88% من الحالات الأولى كانت بدون أعراض أو ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

المصدر: وكالات

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