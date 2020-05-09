السيسي يتفقد المشاريع القومية في القاهرة ويلتقي بالمواطنين (فيديو)

صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية اليوم السبت، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية في بعض المشروعات القومية بالقاهرة التقى خلالها المواطنين واستمع إليهم.

وقال المتحدث إن الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف الي استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور والارتقاء بمستواها المعماري والخدمي.

كما تفقد السيسي شبكة الجسور التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.

وقام أيضا بتفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب.

والتقى الرئيس المصري مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات وشدد علي ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.

كما التقى بعدد من المواطنين الذين صادف وجودهم في المنطقة وتحدث إليهم واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم.

المصدر: RT