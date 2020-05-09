الكاظمي يستقبل سفيري واشنطن وطهران في يوم واحد
استقبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت، سفيري إيران والولايات المتحدة لدى العراق كلا على حدة.
وذكر بيان حكومي أن "الكاظمي أكد خلال لقائه السفير الأمريكي ماثيو تولر في القصر الحكومي، على ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الارهاب والتحضير للحوار الاستراتيجي بين البلدين".
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يستقبل بمكتبه في القصر الحكومي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر.— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 9, 2020
وأكد السيد الكاظمي ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الارهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي بين البلدين... pic.twitter.com/MQCLfT5L8R
وشدد على أهمية "العمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر".
وأضاف الكاظمي، أن "العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة أو صديقة".
كما استقبل الكاظمي بمكتبه السفير الإيراني إيرج مسجدي وبحثا تطوير العلاقات بين البلدين.
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يستقبل، بمكتبه في القصر الحكومي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيرج مسجدي.— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 9, 2020
وأكد السيد الكاظمي حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار في المنطقة... pic.twitter.com/tRodgdniAX
وأشار البيان الحكومي، إلى أن "الكاظمي أكد حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع إيران وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن والاستقرار في المنطقة".
ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".
المصدر: RT