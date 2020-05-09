مصر.. ضبط أكثر من 4 آلاف شخص خالفوا قيود الحظر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ضبط أكثر من أربعة آلاف شخص خلال الـ24 ساعة الماضية، خالفوا قرارات حظر التجول الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة: "في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.. وذلك على النحو التالي:

ضبط عدد (4183) شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين.

ضبط عدد (1112) سيارة مخالفة.

ضبط عدد (104) دراجات نارية مخالفة.

ضبط عدد (84) مركبة "توك توك" مخالفة".

وأضاف بيان الداخلية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر:RT