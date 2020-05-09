الجزائر تقر زيادة معاشات التقاعد بما يترواح بين اثنين وسبعة بالمئة

أعلنت وزارة العمل الجزائرية اليوم السبت، أن الحكومة وافقت على زيادة معاشات التقاعد بنسب تتراوح بين اثنين و7 بالمئة، رغم الصعوبات التي تواجه البلاد.

وتعهدت الحكومة بتحسين مستويات المعيشة بالموافقة على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين الذين تساوي رواتبهم أو تقل عن 30 ألف دينار (238 دولارا).

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وقالت الوزارة في بيان، إن الزيادة في معاشات التقاعد ستنفذ في يونيو وبأثر رجعي بالنسبة لشهر مايو.

وتعرضت المالية العامة في الجزائر لضغوط شديدة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية بما أدى إلى انخفاض شديد في أرباح الطاقة المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أعلن خفض الإنفاق العام بنسبة 50 بالمئة وإرجاء مشروعات مزمعة في عدة قطاعات ومنها النفط والغاز.

المصدر: رويترز