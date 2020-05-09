عرض جوي في حميميم إحياء لذكرى النصر على النازية

أجرت القوات الجوية الفضائية الروسية عرضا جويا فوق قاعدة حميميم في سوريا اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى على النازية.

وشاركت في العرض مروحيات النقل والمروحيات الهجومية من طراز "مي-8 أ إم تي شا" (Mi-8AMTS) و"مي-35 إم" (Mi-35M) وطائرات الشحن العسكرية آن-30" و"آن-72" ومقاتلات "سو-35" متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مقاتلات "سو-34" متعددة الوظائف.

كما ظهرت في سماء حميميم طائرة الإنذار المبكر "آ-50"، ترافقها قاذفتا "سو-24"، على مسافة 30 مترا عنها في محاكاة لعملية التزود بالوقود جوا.

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وشاهد العرض الجوي بعض أبناء الجالية الروسية في اللاذقية الذين شاركوا في فعالية "الفوج الخالد" التذكارية، حاملين صورا أجدادهم الذين حاربوا في معارك الحرب الوطنية العظمى.

ووضع قادة وأفراد مجموعة القوات الروسية في سوريا، إضافة إلى ممثلي قيادة الجيش السوري وقادة محافظة اللاذقية أكاليل من الزهور عند تمثال المشير السوفيتي قسطنطين روكوسوفسكي، ثم نظموا تجمعا احتفاليا بعيد النصير.

المصدر: "نوفوستي"