الأزهر يدين مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني في الخليل

أدان الأزهر مصادقة السلطات الإسرائيلية، على إقامة مشروع استيطاني جديد فى البلدة القديمة بالخليل، والاستيلاء على أراضيها لإنشاء طريق لاقتحام الحرم الإبراهيمي ومواصلة تهويده.

وأكد الأزهر في بيان صحفي اليوم السبت، "رفضه القاطع للانتهاكات الصارخة والسياسات التصعيدية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وما توافقت عليه المواثيق الدولية، وذلك في ظل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا المستجد".

وناشد الأزهر، "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والتصدي بقرارات حاسمة لوقف عبث الاحتلال واستخفافه المتكرر بحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ومصادرة حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT