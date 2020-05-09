الأردن: إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية لعودة الطلبة الأردنيين من الخارج ستبدأ غدا

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن المرحلة الثانية من عملية إعادة الطلبة الأردنيين من الخارج ستنطلق يوم غد الأحد.

وأشار العضايلة في إيجاز صحفي، إلى أن "رئيس الوزراء عمر الرزاز ترأس اجتماعا لخلية أزمة كورونا، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لبحث مستجدات التعامل مع الوباء".

وأوضح أن "الاجتماع ناقش إطلاق المرحلة الثانية من إعادة الطلاب والمواطنين الأردنيين من دول الخارج، وأنها ستشمل 16 رحلة إلى أماكن مختلفة من العالم"، مضيفا أن "أولى الرحلات ستكون في الـ15 من مايو الجاري".

وتابع: "ناقش المجلس أيضا، آلية عودة موظفي القطاع العام للعمل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وفق معايير واضحة للسلامة العامة والوقاية، وبما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين، سواء في مواقع تقديم الخدمة أو عن بعد".

وأشار العضايلة إلى أن الحكومة ستصدر دليلا إرشاديا يوضح جميع هذه المعايير.

المصدر: RT