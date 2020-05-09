السعودية.. تسجيل هزة أرضية بقوة 3.45 درجة قرب خميس مشيط

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية عن تسجيل محطات الرصد الزلزالي عصر السبت، هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير.

وأشارت إلى أن مركز الهزة يبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط وأنها كانت بقوة 3.45 درجة على مقياس رختر وعلى عمق 6 كم.

وأوضحت هيئة المساحة الجيولوجية أن الزلزال يمثل هزة أرضية ضعيفة.

سجلت هيئة المساحة الجيولوجية عصر اليوم السبت الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3,45 على مقياس رختر وعمق 6 كم . pic.twitter.com/pNBdig8M0D — هيئة ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺎ ﺣ ﺔ الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) May 9, 2020

المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية