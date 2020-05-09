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السعودية.. تسجيل هزة أرضية بقوة 3.45 درجة قرب خميس مشيط

أخبار العالم العربي

السعودية.. تسجيل هزة أرضية بقوة 3.45 درجة قرب خميس مشيط
Reuters
السعودية
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أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية عن تسجيل محطات الرصد الزلزالي عصر السبت، هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير.

وأشارت إلى أن مركز الهزة يبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط وأنها كانت بقوة 3.45 درجة على مقياس رختر وعلى عمق 6 كم.

وأوضحت هيئة المساحة الجيولوجية أن الزلزال يمثل هزة أرضية ضعيفة.

المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية

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