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مصر.. عزل قرية في المنوفية بعد تسجيل وفيات وإصابات بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. عزل قرية في المنوفية بعد تسجيل وفيات وإصابات بكورونا
Reuters Mohamed Abd El Ghany
أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة
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فرضت القوات الأمنية المصرية حظرا للتجول على قرية شنشور مركز أشمون في محافظة المنوفية شمالي البلاد، عقب وفاة 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين من سكانها بفيروس كورونا.

وأكد رئيس مركز ومدينة أشمون أحمد إبراهيم القزاز، أن القرار تم اتخاذه بتوجيهات من محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، للحد من انتشار الوباء في المنطقة، وعقب حالات الإصابة المسجلة.

وشمل القرار الإغلاق الكامل لجميع المحال التجارية عدا الصيدليات ومحلات السلع الغذائية والجزارة وبيع الطيور، والحد من حركة المواطنين، إلا في حالة الضرورة القصوى.

ومنح القرار جميع العمال الحكوميين وعمال القطاعين العام والخاص إجازة من اليوم السبت ولغاية الجمعة المقبلة، ومنع حركة العمالة من وإلى القرية إلا للعاملين في القطاع الصحي والعاملين في قطاع السلع الغذائية والمنتجات الدوائية.

مصر.. عزل قرية في المنوفية بعد تسجيل وفيات وإصابات بكورونانص قرار الحظر الشامل للتجوال

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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