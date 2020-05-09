دار الإفتاء المصرية تحتفي بذكرى ميلاد ووفاة "قيثارة السماء" (فيديو)

نشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو يحتفي بذكرى ميلاد ووفاة الشيخ محمد رفعت، الذي يعتبر أحد أبرز قارئي القرآن، والملقب بـ"قيثارة السماء".

ولد الشيخ الراحل في 9 مايو 1882 وتوفي في نفس اليوم من سنة 1950، وهو من افتتح بث الإذاعة المصرية سنة 1934.

وكان الشيخ محمد رفعت صاحب صوت جميل ببصمة لا تتكرر، وأسلوب فريد ومميز في تلاوة القرآن الكريم.

وأصاب حنجرة الشيخ محمد رفعت في عام 1943 مرض جعله عاجزا عن التلاوة، فتوقف عن القراءة.

المصدر: RT