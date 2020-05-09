تطبيق جديد في الأردن للإبلاغ عن الإصابات المشتبهة بكورونا ومخالفي إجراءات الوقاية

أطلق الأردن تطبيقا جديدا يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من وباء "كوفيد-19"، أو خرق حظر التجول والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأطلق على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا) ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "الأندرويد" عبر "غوغل بلاي" على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "آي فون" خلال أيام.

ويعتبر التطبيق ثانية وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.

وقالت وزارة الصحة في شريط فيديو نشرته على "فيسبوك" يوضح آلية استخدام التطبيق الجديد، إن "الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو الاشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات".

وأشارت إلى أنه بموجب التطبيق يتم تحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو خرق حظر التجول وتحديد الموقع وإرسال الإبلاغ.

وأضافت أن على الشخص الذي يقوم بالإبلاغ تسجيل اسمه الثلاثي ورقم هاتفه وملاحظاته وإرسال الإبلاغ، و"الأجهزة المعنية ستقوم بالتعامل مع هذا البلاغ".

وفرت خلية أزمة كورونا، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تطبيقا باسم رادار كورونا Cradar يتيح التبليغ عن حالات خرق الحظر والتجمعات وحالات الاشتباه بالإصابة. — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) May 8, 2020

ودعا وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي مساء الجمعة المواطنين إلى "الإبلاغ عن أي تجمعات، أو الاشتباه بحالات إصابة أو مخالطة (...) من باب المسؤولية الاجتماعية والوطنية، وبهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم".

المصدر: أ ف ب