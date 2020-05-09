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مستشار السيسي: مصر أجرت ما يزيد على 105 آلاف تحليل PCR منذ بدء كورونا

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مستشار السيسي: مصر أجرت ما يزيد على 105 آلاف تحليل PCR منذ بدء كورونا
Reuters
مستشار السيسي: مصر أجرت ما يزيد على 105 آلاف تحليل PCR منذ بدء كورونا
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أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بيانا حول اللقاء الذي عقده محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للرعاية الصحية والوقاية، مع مراسلى وكالات الأنباء والصحف العالمية في مصر.

وشرح مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمل جهود وإجراءات الدولة المصرية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح البيان أن أحد المراسلين استفسر بشكل عام عن عدد التحليلات والاختبارات الطبية والمعملية التي أجرتها السلطات الصحية المصرية لاكتشاف المصابين بالفيروس.

وقد صرح محمد عوض تاج الدين، بأن عددها يتجاوز المليون.

وبالاستفسار لاحقا عن تفاصيلها، أوضح بأنها تشمل كل أنواع التحليلات والاختبارات الطبية والمعملية التي توضح حقيقة الإصابة بالفيروس، من بينها عدد كبير من الاختبار الأولي (Rapid test)، تضاف إليها اختبارات معملية أخرى تساعد في تشخيص الحالة إكلينيكيا غير الفحوصات الإشعاعية.

وبخصوص تحليل PCR، فقد أجرت مصر حتى الآن ما يزيد عن 105 آلاف تحليل منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.

المصدر: RT

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