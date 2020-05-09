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القضاء المصري يقبل استئناف النيابة العامة ويجدد حبس حنين حسام

أخبار العالم العربي

القضاء المصري يقبل استئناف النيابة العامة ويجدد حبس حنين حسام
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حنين حسام
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قررت محكمة شمال القاهرة قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على القرار الصادر بإخلاء سبيل حنين حسام الشهيرة بـ"هرم مصر الرابع".

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وقررت المحكمة حبس حنين حسام 15 يوما على ذمة القضية التي اتهمت فيها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي.

كما اتهمت بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر عبر تعاملها مع فتيات استخدمتهن في أعمال "منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري"، للحصول على منافع مادية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة في مصر قد قرر الخميس إخلاء سبيل حنين حسام على ذمة التحقيقات.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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