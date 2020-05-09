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رفع الإجراءات الاحترازية عن 6 أحياء في المدينة المنورة

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رفع الإجراءات الاحترازية عن 6 أحياء في المدينة المنورة
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت عن رفع الإجراءات الاحترازية عن 6 أحياء في المدينة المنورة اعتبار من اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن رفع الإجراءات الاحترازية يشمل أحياء الشريبات وبني ظفر وقربان والجمعة وجزءا من الإسكان وبني خدرة.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، ودعت "الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة".

يتبع..

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