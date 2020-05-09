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الأمن الكويتي يوقف طبيبة تجميل ويحيلها للتحقيق

أخبار العالم العربي

الأمن الكويتي يوقف طبيبة تجميل ويحيلها للتحقيق
Reuters
صورة أرشيفية
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ضبط رجال المباحث الجنائية في الكويت طبيبة وافدة للتحقيق معها بتهمة مخالفة قرارات الحظر وإجراء عمليات تجميل بسيطة في المنازل بعد تقديم بلاغ ضدها.

ووفق حساب "أمن ومحاكم" المختص بنقل الأخبار الأمنية "فقد تم ضبط الطبيبة لمخالفتها قوانين وزارة الصحة بإجراء العمليات في المنازل، إضافة إلى وقف ملفاتها من قبل الدكتور مبارك الجافور نائب مدير القوى العاملة بتهمة الإساءة للكويتيين ومخالفة قرارات الحظر".

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من جهتها أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية، أن وزارة الصحة بصدد وقف ترخيص مزاولة المهنة لطبيبة التجميل العربية التي تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبطها إثر كسرها قواعد الحظر والقرارات المعمول بها في الوزارة خلال الفترة الراهنة.

وقالت الإدارة إن بلاغا ورد الى غرفة العمليات يفيد بممارسة وافدة عربية مهنة الطب وإجراء عمليات التجميل في المنازل، فتم التواصل معها وإيقاعها، ويجري التحقيق معها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: وكالات

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