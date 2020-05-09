شاهد بالفيديو.. مواطن سعودي يطلق النار على آخر من سلاح رشاش ويصيبه بجراح والشرطة تتدخل
أظهر شريط فيديو مواطنا سعوديا وهو يطلق النار على آخر من سلاح رشاش ويصيبه بجراح في مدينة جدة.
وقالت الشرطة السعودية إنها تمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار.
وأكد المتحدث باسم الشرطة، محمد الغامدي، أنه في إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يطلق عدة أعيرة نارية على آخر من سلاح رشاش وإصابته، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم نقل المصاب للمستشفى، وجرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.
وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغا عن قيام مواطن في العقد الثالث من العمر باستخدام سلاح رشاش لإنهاء خلاف بينه وبين أحد جيرانه، بعد أن حضر لمسكن المجني عليه ومعه سلاح أظهره مهدداً باستخدامه رغم محاولات بعض الحضور إثناءه، ليقوم بإطلاق طلقات نارية أصابت شظاياها جاره قبل أن يغادر الموقع.
🎥 #فيديو | شرطة #جدة تتعقب مطلق النار على جاره في الكيلو 14— صـ حـ يـ فـ ـة عـ كـ ا ظ (@OKAZ_online) May 8, 2020
إبراهيم علوي (جدة) @i_waleeed22#عكاظ#ان_تكون_اولا#CoronaVirushttps://t.co/CYvkEZ9yAFpic.twitter.com/HKZ0XJbnCh
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة— essa ahmed yami (@waaelalsultan14) May 8, 2020
نشكر وزارة الداخلية على ما قامت به من القبض على مطلق النار على موطن واتمنى من الوزارة كما اقرت على قانون التواصل الاجتماعي بالسجن والغرامة المالية العالية اتمنى توضع قرار للمستهترين بإطلاق النار على موطنين او غير موطنين بالغرامة العالية بعدالسجن pic.twitter.com/56XJ8cTLsW
#غلا_مخطوفه_الرياض— عماد العلي (@toasif22) May 8, 2020
تم القبض على مطلق النار pic.twitter.com/uMjlVqzE49
المصدر: وسائل إعلام سعودية